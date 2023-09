Governare i dati per creare valore d'impresa - Libro

Esperienze e modelli per creare valore d'impresa", edito da FrancoAngeli.

Il volume propone una chiave di lettura della data governance, accompagnando il neofita nella prima comprensione dei princìpi fondamentali e al contempo fornendo a chi ha già buone competenze spunti concreti da applicare in contesti operativi.

Domande cruciali, quelle che si pongono Tuvo e Romagnolli, alla luce del fatto che un efficace programma di governo può valorizzare in modo decisivo il ruolo dei dati - anche in termini economici - per raggiungere gli obiettivi aziendali, oltre che potenziare il lavoro quotidiano dei data leader.

Il testo è stato pensato per fornire, anche attraverso le testimonianze di data leader italiani, un supporto concreto a professionisti che si troveranno o già si trovano a ricoprire ruoli di presidio del patrimonio informativo della propria organizzazione.



Molti degli esempi e dei contributi esterni raccolti riguardano il settore dei servizi finanziari, altri quello dell'energia e delle utility, ma le logiche di governo dei dati sono in buona parte trasversali ai settori di business.

Il lettore troverà indicazioni utili e opportunità di applicazione nella propria realtà anche professionisti operanti in altre industry e risulta utile e agevole la lettura di questo libro a quanti volessero per interesse personale avere una visione organica di una disciplina di gestione dei data asset, ormai necessaria in un mondo sempre più basato su dati e informazioni: nel 2023 la data governance non è più qualcosa di riservato a pochissimi addetti ai lavori.