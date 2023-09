L'intelligenza artificiale trasforma il mondo del lavoro - Punto e a capo - @gigibeltrame

Queste tecnologie stanno già diventando più comuni nelle aziende, e il loro impatto sul modo in cui lavoriamo è destinato a crescere nei prossimi anni.

Le competenze AI sono sempre più richieste, con un aumento del 9x del numero di membri di LinkedIn con competenze AI dal 2016.

Ciò è dovuto al fatto che l'AI viene sempre più utilizzata in una varietà di ruoli, non solo in quelli tecnici.

Per esempio, i professionisti del marketing utilizzano l'AI per personalizzare i messaggi pubblicitari, i responsabili delle vendite utilizzano l'AI per analizzare i dati e i responsabili delle risorse umane utilizzano l'AI per valutare i candidati.

Le aziende stanno passando da un approccio basato sui titoli di studio a uno basato sulle competenze, per trovare i candidati giusti per i ruoli AI.

Ciò è dovuto al fatto che non esistono ancora molti titoli di studio specifici per l'intelligenza artificiale.



Invece, le aziende stanno cercando candidati con le competenze e le capacità necessarie per avere successo in ruoli AI.

I professionisti devono essere disposti a imparare e fare upskill continuamente per rimanere competitivi in un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

L'AI è una tecnologia in continua evoluzione, quindi è importante che i professionisti siano disposti a imparare nuove competenze e a mantenersi aggiornati sulle ultime tendenze.

L'AI è un'opportunità per le aziende di migliorare la produttività e l'efficienza, ma è importante che i dipendenti acquisiscano le competenze necessarie per lavorare con queste tecnologie.