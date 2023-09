CdA italiani: cresce la paura di un attacco informatico. Due terzi si sentono a rischio

Il report esamina le risposte di un'indagine globale condotta in modo indipendente su 659 membri dei consigli di amministrazione di aziende con 5.000 o più dipendenti di diversi settori.

A giugno 2023 sono stati intervistati più di 50 dirigenti in ogni mercato di 12 Paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Australia, Singapore, Giappone, Brasile e Messico.

Il report analizza tre aree chiave: le minacce e i rischi informatici che i consigli di amministrazione devono affrontare; il loro livello di preparazione per mitigarle e l'allineamento con i CISO, anche sulla base delle opinioni dei CISO rilevate precedentemente da Proofpoint in occasione del report Voice of the CISO 2023.



Membri dei Consigli di Amministrazione e CISO italiani mostrano di avere preoccupazioni diverse riguardo alle principali minacce, mentre sono più allineati per quanto riguarda i rischi legati alle persone e alla protezione dei dati.

"I risultati del nostro report mostrano come la preoccupazione di subire un attacco informatico sia ben presente anche a livello di CdA, evidenziando come tradurre una maggiore consapevolezza in strategie di sicurezza efficaci che proteggano persone e dati resti ancora una sfida complessa da affrontare", ha dichiarato Ryan Kalember, executive vice president of cybersecurity strategy di Proofpoint.

"Lo sviluppo di relazioni ancora più forti tra CdA e CISO sarà fondamentale nei prossimi mesi, in modo che entrambi possano avere conversazioni più significative, assicurandosi di investire nelle giuste priorità."

I principali risultati del report Proofpoint Cybersecurity: The 2023 Board Perspective per l'Italia evidenziano che: