La chiave del successo aziendale passa dal risparmio e dal cambiamento

"Digitalizziamo e automatizziamo tutto, tranne che questo tassello capace di incidere su ogni altro.

Crediamo che l'esperienza delle quattro grandi imprese, tracciata nell'arco di un triennio dall'implementazione, ci insegni che i vantaggi sono spalmati su gran parte dell'organigramma: in primis i reparti di amministrazione e controllo, finanza e tesoreria; poi i dipendenti e infine tutti i reparti operativi".

Il tempo è denaro, quindi può diventare risparmio

Il primo grande beneficio dell'implementazione Soldo è il risparmio di tempo dei responsabili finanziari/amministrativi, che ha un valore pari a quasi 100mila euro.



L'utilizzo delle tecnologie Soldo ha ridotto del 62% il tempo dedicato alle note spese, lasciando spazio per attività e progetti a valore aggiunto.

I dipendenti, d'altro canto, risparmiano oltre 73.400 euro nel singolo triennio grazie a una riduzione del tempo dedicato all'invio delle note spese.

Questo si traduce in una media di 48 minuti in meno per nota spesa rispetto al passato.

Infine, i reparti operativi godono di un risparmio di tempo notevole nella gestione di cassa, con un valore che supera i 1.300 euro grazie alla possibilità di emettere in un clic carte virtuali - temporanee e non - al posto dei contanti. Ciò ha recuperato circa 50 ore all'anno per dipendenti e collaboratori esterni.

La flessibilità nei pagamenti non è un optional

Ma Soldo non offre solo benefici quantificabili.

La possibilità di gestire carte, fondi e budget in tempo reale è stata citata come una delle funzionalità più preziose, rendendo i processi aziendali più rapidi e flessibili.