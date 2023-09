Anche in un momento di incertezza le multinazionali sanno affrontare le difficoltÃ 

Nel frattempo, tuttavia, le aziende che operano in tutto il mondo stanno facendo quello che sanno fare meglio: trovare nuovi modi per adattarsi e avere successo a prescindere dai crescenti ostacoli.

Per esempio, nel settore dei chip per computer, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e il produttore di chip ASML stanno ampliando le proprie attività in tutto il mondo.

A balzare particolarmente all'occhio è l'impresa di TSMC, che sta costruendo nuovi impianti produttivi in Arizona e Giappone, mentre la controparte con sede nei Paesi Bassi, ASML, sta investendo più silenziosamente nel consolidamento delle proprie attività in Germania, Connecticut e California.



La costruzione di nuovi stabilimenti potrebbe favorire Caterpillar, il più grande produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia, che sembra destinato a registrare una maggiore domanda di prodotti per impieghi gravosi.

Questi sono esempi delle tipologie di società che ci piace chiamare "campioni globali".

Considerate nel loro insieme, tendono a mostrare un buon andamento in quasi tutti gli scenari: possono senz'altro affrontare i momenti difficili, ma possono anche riposizionarsi per avere successo quando la situazione migliora.

2 - Team di gestione esperti sanno gestire le sfide

Non è un caso se le multinazionali sono arrivate a dominare l'economia e i mercati finanziari globali.

Nella maggior parte dei casi, queste realtà sono gestite da manager brillanti, resilienti ed esperti.

Hanno operato in qualsiasi tipo di contesto commerciale, dai più favorevoli ai più ostili.