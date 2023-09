Agrifood: innovazione e sostenibilitÃ  cambiano le regole del gioco

Dato l'elevato impatto del settore sulle emissioni globali, il miglioramento della sostenibilità della produzione alimentare è fondamentale nella lotta al cambiamento climatico.

La velocità con cui il settore potrà ridurre le emissioni dipenderà in larga misura dalle politiche governative (nella maggior parte dei Paesi l'agricoltura classica è fortemente sovvenzionata) e dalle decisioni dei consumatori.

In questo contesto, piuttosto che sperare in una rapida diffusione di innovazioni come l'alimentazione a base vegetale, sarebbe preferibile investire in innovazioni che riducano l'impatto degli attuali metodi di produzione.



Ciò è in linea con il quadro "Farm to Fork" definito dalla Commissione Europea, che combina una minore impronta ambientale con altri elementi come la sicurezza alimentare e un impatto ridotto sull'ambiente (emissioni più limitate, biodiversità, adattamento al clima e molto altro).

Per illustrare questo aspetto, diamo un'occhiata all'olio di pesce, ampiamente utilizzato nell'alimentazione animale (mangimi per suini e pesci) per il suo contenuto di omega 3 e omega 6.

Per il momento, l'olio di pesce proviene per lo più da pesca selvaggia, come quella delle acciughe al largo delle coste del Perù.

L'approvvigionamento è regolato da quote per evitare il sovrasfruttamento, creando così una grande volatilità sia nell'offerta sia nei prezzi.

È stata sviluppata una fonte alternativa, che consiste nella produzione di alghe attraverso un processo di fermentazione e che fornisce gli ingredienti necessari (omega 3 e 6): ha un costo stabile (attualmente persino più economico dell'olio di pesce) e riduce l'impatto sull'ambiente.