Mergers and Acquisitions: il I semestre si chiude con oltre 5.250 operazioni a livello globale

Il secondo semestre potrebbe inoltre essere un ottimo momento per l'attività dei buyer strategici, soprattutto attraverso investimenti di medio-lungo termine in grado di far ottenere benefit dal punto di vista del pricing.

Ci si aspetta, inoltre, che i mega-trend globali legati alla digitalizzazione e alla sostenibilità saranno tra i principali driver anche delle operazioni M&A.

Focus sul Sud Europa e Italia

Nel primo semestre del 2023, in Sud Europa si sono registrate 354 operazioni M&A nel mid-market, per un valore totale di 23,6 miliardi di dollari, in diminuzione rispetto ai valori della seconda metà del 2022, soprattutto a causa delle ripercussioni del conflitto in Ucraina e dell'incerto contesto macro-economico.



Anche l'attività del private equity ha registrato un calo del 39% in termini di valore e del 12% in termini di volume rispetto al semestre precedente.

Il settore più vivace è risultato essere il TMT con 102 deal, seguito da Industrials & Chemicals con 64 e Business Services con 44.

Le dieci maggiori operazioni di M&A in Europa meridionale hanno totalizzato un valore di 3,9 miliardi di dollari e una quota del 17% del totale dei deal.

Le aziende italiane sono state coinvolte in sei dei dieci maggiori deal, per un valore di 2,3 miliardi di dollari.

In particolare, la terza maggiore operazione ha riguardato l'acquisizione degli asset dell'azienda energetica italiana Igefi Srl da parte della britannica EOS Investment Management Limited per 426 milioni di dollari.

Le previsioni indicano che l'Europa meridionale dovrebbe raggiungere una quota del 9% del totale dei deal mondiali a fine 2023 e che il comparto Industrials & Chemicals potrebbe superare il TMT come settore più attrattivo, raggiungendo una quota del 22% delle future operazioni.