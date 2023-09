Pavanello (Macron): essere un'eccellenza italiana nel mondo dello sportswear

Noi abbiamo da sempre sviluppato grande attenzione al nostro interno, è una caratteristica propria di Macron.

Parlando di espansione, quanto è importante il mercato italiano per Macron?

Attualmente, circa l'80% del nostro fatturato proviene da mercati internazionali, quindi l'Italia è uno dei mercati, ma non il principale.

Quindi siete un'azienda con una forte presenza globale.

Cosa distingue Macron da altri marchi sportivi?

Una delle nostre distinzioni principali è la nostra attenzione ai prodotti e agli atleti, ma anche ai consumatori finali.

E alla sostenibilità, sia ambientale sia sociale.

Anche qui, sarebbe facile raccontare certe cose, ma è sempre difficile metterle in pratica.

Crediamo nell'importanza di ridurre al minimo l'impatto ambientale nello stesso modo per cui puntiamo al miglioramento delle condizioni di lavoro dei nostri dipendenti. Da anni abbiamo linee di abbigliamento create con materiali eco-friendly nei nostri prodotti, come i tessuti in poliestere riciclato.



Siamo in prima linea per ridurre gli sprechi a livello di confezionamento, ma sappiamo che molti processi non si possono rendere facilmente sostenibili.

Si tratta di un percorso.

Stiamo riducendo l'uso di materiali nei nostri processi di marketing e ci impegniamo a utilizzare materiali riciclabili o scarti.

Cerchiamo anche di gestire in modo efficiente i consumi energetici e la nostra nuova sede ne è un esempio.

Come considerate l'italianità nel vostro marchio?

Essere italiani è un vantaggio nel settore dell'abbigliamento e dello sport, poiché il mondo riconosce il nostro amore per il bello e la nostra capacità di creare prodotti di qualità. Siamo orgogliosi delle nostre radici italiane e cerchiamo di rappresentarle positivamente in tutto il mondo, portando avanti sia la bandiera dell'Europa sia quella dell'Italia.



Oggi siamo un brand internazionale: radici a Bologna, ma con diramazioni in tutto il mondo.

Attualmente è possibile trovare il nostro logo, il Macron Hero, in tanti sport e in tanti punti vendita, siamo un marchio riconosciuto.

Siamo partiti da una sponsorizzazione del Bologna FC e oggi vantiamo moltissime collaborazioni prestigiose.

Anche questo è un lavoro attento, perché non significa più fornire un prodotto e accontentare i tifosi con le vendite, ma essere dei partner nel processo di fidelizzazione.

Ultima domanda: ricerca e sviluppo.

Questo è un mercato molto dinamico, senza un costante dialogo con gli atleti sarebbe impossibile presentare prodotti nuovi.

Non è solo una questione estetica, se pensiamo a una maglietta da rugby dobbiamo immaginare le sollecitazioni che avrà durante un match, piuttosto che nel momento in cui entriamo in nuovi ambiti sportivi, come può essere il padel, è necessario capire che cosa cercano gli atleti.



Questa è l'anima della ricerca e sviluppo: ascoltare per risolvere problemi o trovare nuove soluzioni.