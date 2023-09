I consumatori desiderano esperienze di vendita guidate dall'AI ma sono diffidenti sul suo utilizzo

La ricerca evidenzia anche che molti consumatori sono preoccupati per l'uso della raccolta dei dati per l'AI, e il 63% vuole che i retailer trovino un equilibrio migliore tra la raccolta dei loro dati e il miglioramento delle loro esperienze di acquisto.

Un consiglio rivolto da Emarsys ai retailer è di educare i clienti sul valore dei loro dati per migliorare le loro esperienze sui siti web, con le app e persino i mobile wallet.

Secondo Kelsey Jones, Global Head of Product Marketing di SAP Emarsys (nella foto), "i vantaggi dell'AI nel retail non possono essere sopravvalutati: non solo per i brand, ma anche per i clienti.



È chiaro che, al momento, gli acquirenti non sono del tutto convinti del valore dell'AI, ma se usata in modo responsabile, può davvero migliorare la loro esperienza complessiva, dal ricevere le giuste raccomandazioni a processi di acquisto più semplici.

Le esperienze personalizzate che guidano la crescita dell'azienda e la fidelizzazione a lungo termine dei clienti non sono realistiche senza i dati.

E' essenziale che i retailer istruiscano gli acquirenti e trovino un equilibrio reciprocamente vantaggioso per la condivisione dei dati.

A tal fine, la trasparenza è fondamentale: i brand devono spiegare come vengono utilizzati i dati e il valore diretto che offrono ai consumatori in termini di personalizzazione che desiderano in ogni punto di contatto.

Questa formazione sarà essenziale per l'adozione diffusa dell'AI e per i vantaggi che ne derivano per i consumatori, con i principali retailer in grado di soddisfare - e persino anticipare - le aspettative dei loro clienti grazie all'uso pertinente, affidabile e responsabile dell'AI incorporata.