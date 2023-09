eCommerce: cresce la domanda per il beauty al maschile

I numeri mostrano come ci sia effettivamente stata una crescita della domanda legata a prodotti beauty studiati per l'uomo, ma anche come probabilmente il mondo femminile si rivolga più facilmente a professionisti del settore mentre quello maschile è ancora più legato al "fai da te".

Al di là del genere a cui si rivolge, il settore beauty online continua a godere di ottima salute, trainato dal segmento "make up" che registra una crescita di interesse anno su anno superiore al 63%.



In dettaglio, gli ultimi 12 mesi hanno segnato un vero e proprio boom per volumizzanti labbra, rossetti liquidi e lipgloss (oltre +200%) e risultati particolarmente incoraggianti per fissanti trucco, matite labbra e rossetti (+100%), contouring (+83%), sieri ciglia (+79%), fondotinta (+65%), mascara (+55%) e ciprie (+44%).

L'inflazione, però, ha colpito anche questo settore: in media nell'ultimo anno il costo dei prodotti con varianti maschili e femminili per il body care è cresciuto del 7%, mentre quello dei deodoranti e per la cura dei capelli ha segnato un +5%.

Interessante notare come sui segmenti rasoi e detergenti corpo si evidenzi un rincaro maggiore per i prodotti femminili, quasi come se ci fosse stata una sorta di "pink inflation".

Negli ultimi mesi.

Infatti, se in media i detergenti corpo da uomo sono costati l'1% in meno rispetto allo scorso anno, quelli da donna hanno registrato prezzi superiori del 5%.