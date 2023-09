Crisi idrica: pubblico e privato devono collaborare insieme

Londra, ad esempio, utilizza ancora l'enorme sistema fognario creato da Joseph Bazalgette e completato nel 1875.

Per quanto si tratti un miracolo di ingegneria, non è più in grado di sostenere le esigenze della metropoli.

Per questa ragione nel 2025 sarà integrato dal Thames Tideway Tunnel, un collettore di scarico di 25 chilometri che passa in parte sotto il Tamigi e si estende da un'estremità all'altra della città.

In sintesi, investire è necessario, sia a livello pubblico che privato.

È quindi probabile che vedremo aumentare in tutto il mondo sia le spese in conto capitale che le bollette dell'acqua.

Pubblico o privato?

Il 20% della popolazione mondiale è servito da operatori privati, mentre il restante 80% è servito da aziende idriche statali o non gode di alcun servizio.

Tuttavia, le enormi carenze in termini di quantità e qualità effettive della fornitura suggeriscono che forse le amministrazioni politiche non sono i migliori gestori di questo bene pubblico essenziale.