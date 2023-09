La ripresa dell'economia passa da produttivitÃ  e occupazione femminile

Questi sono segni del progresso umano e non il risultato di una sorta di scenario disastroso.

Detto questo, i cambiamenti pongono sfide politiche che richiedono compromessi politicamente impegnativi.

L'Italia, un Paese che sta invecchiando a un ritmo più veloce rispetto ai suoi pari europei, offre un interessante caso di studio.

L'Istat ha pubblicato dati che dimostrano che la popolazione italiana è scesa sotto i 60 milioni.

Basandosi in parte sulle tendenze attuali, prevede che la popolazione italiana si ridurrà di un ulteriore 20% entro il 2070.

Per quanto questi numeri siano sorprendenti, vale la pena notare che tali proiezioni sono molto sensibili all'impatto cumulativo delle ipotesi sottostanti.

Come ben sanno gli investitori, il passato non è sempre una buona guida per il futuro.

Dal punto di vista della crescita economica, più che la popolazione è importante la dimensione della forza lavoro economicamente attiva.



In questo caso, il quadro italiano non appare così allarmante e offre opportunità.

Le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che in un decennio la popolazione italiana in età lavorativa si attesterà intorno al livello dei primi anni '80, periodo in cui l'Italia era al primo posto in Europa per crescita.

Anche questo quadro, tuttavia, sottovaluta il potenziale.

L'Italia ha il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro più basso dell'Unione Europea, pari al 61%.

Se da qui al 2030 la partecipazione femminile in Italia raggiungesse la media dell'Unione europea (74%), il numero di lavoratrici aumenterebbe di circa 300.000 unità.