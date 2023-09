Forum di Cernobbio: un'analisi dettagliata dei temi chiave e delle prospettive per l'Italia

L'appuntamento dell'European House - Ambrosetti è stato una vetrina per manager e politici, ma con uno sguardo al futuro

Nel corso dell'ultima edizione del Forum di Cernobbio, l'evento annuale di grande risonanza dedicato ai temi economici e politici in Italia, si sono affrontate molte questioni cruciali per il futuro del nostro Paese.

Le conversazioni si sono concentrate su una vasta gamma di argomenti, dalla valutazione del governo attuale agli ostacoli e alle opportunità presenti nella Manovra Economica Nazionale e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo articolo, esamineremo i punti chiave emersi dall'evento e le prospettive per l'Italia nei prossimi anni.

Valutazione del Governo e del PNRR

Uno dei principali punti di discussione è stata la valutazione del governo, che ha ricevuto un voto positivo dalla maggior parte della business community presente all'evento.