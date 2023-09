AI generativa e automazione sono la nuova sfida delle aziende

Solo il 30% delle divisioni IT italiane è in grado di soddisfare tutte le richieste di sviluppo e di integrazione di nuove applicazioni che riceve.

Lo squilibrio tra domanda e offerta di soluzioni richiede nuovi approcci.

Gli strumenti low-code e no-code ad esempio hanno visto un'impressionante diffusione, attualmente sono utilizzati dall'84% delle divisioni IT.

Per incrementare la propria produttività, il 47% di loro utilizza anche la componibilità, ovvero l'utilizzo di blocchi standardizzati e riutilizzabili di funzionalità predefinite a favore del codice personalizzato.



4 - Le minacce alla sicurezza continuano a destare preoccupazione

Le tecnologie in rapida evoluzione consentono alle aziende di creare applicazioni innovative, ma possono anche introdurre nuovi elementi di vulnerabilità legati alla sicurezza.

Ciò crea un dilemma per i team IT e i loro stakeholder.

Infatti il 63% dei leader IT italiani ha difficoltà a bilanciare gli obiettivi di business e di sicurezza, e questo li spinge ad adottare una serie di misure di difesa.

Sebbene l'elenco delle minacce di cui preoccuparsi sia lungo, sono i malware, il phishing e i sistemi legacy vulnerabili a destare maggiore preoccupazione. In risposta, il 46% delle aziende IT del Paese si avvale di strumenti di crittografia dei dati e il 55% l'autenticazione a più fattori.