Professioni tech: tre miti da sfatare

Il programma offre corsi e servizi di tutor online gratuiti, oltre a un programma di collocamento presso i partner.

I laureati in informatica continueranno a essere molto richiesti nei prossimi anni.

Secondo TechTarget, il numero di posti di lavoro riservato agli sviluppatori software arriverà al 25% entro il 2031.

La laurea in informatica non determina necessariamente la carriera, però.



Le aziende tech stanno iniziando a guardare l'esperienza e le capacità dei candidati piuttosto che concentrarsi solo sull'istruzione.

Corsi di formazione, certificazioni, coding bootcamp e programmi di apprendimento online sono sempre più comuni e rispettati nel mondo della tecnologia. Anche gli autodidatti possono ottenere un lavoro tecnico.

RiseUp with ServiceNow offre modelli di formazione convenienti e flessibili in grado di facilitare l'ingresso nell'IT.

Il programma include academy interne e partnership di formazione indirizzate a gruppi sottorappresentati nel settore tecnologico, come ad esempio i veterani.

I programmi di collocamento di ServiceNow mirano a creare un ponte tra i lavoratori qualificati e i posti di lavoro.

La storia ha dimostrato che con ogni nuovo progresso, i posti di lavoro non sono stati necessariamente eliminati, ma sono semplicemente cambiati.



Innovazioni come elaboratori di testi, software di progettazione e strumenti di collaborazione, ad esempio, non hanno eliminato i lavori ma li hanno modificati.

Lo stesso principio si può applicare all'IA.

Grazie agli entusiasmanti progressi nell'IA, le organizzazioni ripensano le proprie esigenze di forza lavoro.

Molte aziende stanno già raccogliendo i vantaggi dell'intelligenza artificiale, grazie all'automazione dell'analisi dei dati e del servizio clienti, ad esempio, oppure attraverso la scrittura di codice o la creazione di contenuti promozionali.

Le organizzazioni e i dipendenti che imparano a lavorare con l'IA e a utilizzarla come strumento saranno i primi a trarne vantaggio.

L'intelligenza artificiale avrà bisogno di lavoratori intelligenti e capaci, che possano addestrarla e utilizzarla. Proprio come molti lavori di oggi che non esistevano 50 anni fa, molti lavori in futuro esisteranno grazie all'intelligenza artificiale.



Questi falsi miti non devono impedire di perseguire il proprio interesse per la tecnologia.

RiseUp with ServiceNow è un programma progettato apposta per aiutare a far decollare le carriere tecnologiche.

ServiceNow si è impegnata a formare più di 1 milione di persone sulla Now Platform entro il 2024 e offre il benvenuto a persone di ogni background e livello di esperienza.

Antonio Rizzi, Director, Solution Consulting ServiceNow Italia