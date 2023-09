A Milano la prima edizione di Climate Tech

A seguire, la Tavola Rotonda di apertura che tratterà della roadmap per il Net Zero Goal 2050, a partire dalla definizione della strategia climatica, la riorganizzazione dei processi e la scelta degli strumenti di monitoraggio.

Il confronto verterà sull'individuazione dei KPI e sull'approccio più profittevole tra la Carbon Neutrality e la Decarbonizzazione, sull'importanza di effettuare un'adeguata analisi del rischio climatico al fine di garantire la resilienza aziendale, sulla scelta delle metriche ESG da utilizzare. Il dibattito continuerà per definire i prossimi step per raggiungere il Net Zero Goal dopo aver messo a confronto le best practice di Novo Nordisk e illycaffé, la prima nata con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030 (progetto Circular for Zero), la seconda per preservare le risorse, diminuire le emissioni di gas e prendersi cura dell'ecosistema globale.