Un dilemma politico sempre piÃ¹ profondo: l'inflazione persistente

Questo dilemma politico per la BCE sta diventando particolarmente evidente.

L'elevata crescita salariale nell'area dell'euro indica persistenti pressioni sui prezzi nei servizi, dove il lavoro rappresenta una quota elevata dei costi di produzione.

Dopo aver ignorato per troppo tempo il superamento del livello di inflazione post-pandemia, la BCE non vorrà fare marcia indietro prematuramente.

Ma gli indicatori dell'attività economica stanno rallentando, con i recenti indici PMI, Ifo ed ESI che hanno tutti deluso aspettative già contenute e prefigurano una contrazione nel terzo trimestre, sollevando preoccupazioni di recessione.

Visto l'effetto crescente dei passati rialzi dei tassi sull'attività economica e l'allentamento dell'inflazione dei beni primari, le colombe della BCE avranno più ragioni per saltare un rialzo a settembre e digerire i dati in arrivo: una pausa nel ciclo della BCE, il prossimo 14 settembre, sembra ora un po' più probabile per noi, come riteniamo sia da attendersi anche per la Fed il 20 settembre.