Transizione energetica: prospettive positive nonostante le turbolenze di breve termine

Alex Monk (Schroders): con il ripristino delle valutazioni e il miglioramento delle prospettive degli utili a medio termine, vediamo opportunità di rischio-rendimento sempre più interessanti per i leader

La prima metà del 2023 è stata piuttosto impegnativa per molti segmenti dell'universo della transizione energetica globale, con molti settori che hanno registrato rendimenti volatili.

Ad oggi, ad eccezione di alcuni comparti delle apparecchiature elettriche e della mobilità green, quasi tutti i sottosettori hanno sottoperformato il mercato più in generale.

A questa tendenza hanno contribuito tre fattori principali: le continue pressioni inflazionistiche e le interruzioni delle catene di approvvigionamento; l'inasprimento delle condizioni finanziarie da parte delle banche centrali e l'allentamento della domanda in alcuni mercati finali come il solare residenziale e la ricarica dei veicoli elettrici.