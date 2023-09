Investec sponsor principale della Coppa dei Campioni di rugby

La Coppa dei Campioni europea, che ospita squadre provenienti da Inghilterra, Francia, Irlanda, Sud Africa e Galles, copre una serie di mercati chiave per il marchio, fondato in Sud Africa nel 1974 ed entrato nel Regno Unito nel 1992.

L'accordo non dovrebbe includere i diritti di titolo per la EPCR Challenge Cup di secondo livello, ma il marchio si è assicurato una serie di diritti "pass-through" per la competizione, inclusa la pubblicità LED a bordo campo.

Heineken è stato lo sponsor principale della competizione per club di rugby di alto livello da 24 anni.



Il suo primo periodo nel ruolo ha visto la competizione conosciuta come "Heineken Cup" tra il 1995 e il 2014 prima che i club partecipanti e la neonata EPCR decidessero di rinunciare a uno sponsor principale tra il 2014 e il 2018 e rinominare la competizione "European Champions Cup" come l'EPCR ha rilevato le sue attività dall'entità European Rugby Cup (ERC) con sede a Dublino.

Il piano prevedeva che la competizione rispecchiasse il formato di sponsorizzazione introdotto dalla Uefa Champions League, senza title sponsor e 6-8 "Premium Partner".

Heineken ha continuato a sponsorizzare l'evento in questa nuova categoria, ma le diverse parti interessate hanno invertito la decisione dall'inizio della stagione 2018-19.

A quel punto il birrificio olandese tornò a ricoprire il ruolo di protagonista, questa volta con la competizione ribattezzata 'Heineken Champions Cup'.