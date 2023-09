Automazione sul lavoro: nuove mansioni per rispondere a nuove sfide

Emerge la paura del cambiamento, nonostante il fatto che questo processo di evoluzione industriale sia stato una costante della nostra storia.

Negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti è stato stilato un elenco di posti di lavoro che rischiavano di andare persi a causa dell'aumento dell'automazione allora in uso.

L'elenco comprendeva 270 lavori.

Alla fine, solo la professione di operatore di ascensore scomparve.

Tornando ai giorni nostri, secondo lo studio "Generative AI and Jobs" dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, uno strumento molto discusso negli ultimi mesi come l'intelligenza artificiale generativa (la tecnologia alla base di chatbot come ChatGPT e Bard, tra gli altri) potrebbe contribuire all'aumento dei posti di lavoro anziché alla loro diminuzione.



Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, l'intelligenza artificiale generativa, infatti, aiuterebbe ad automatizzare determinate mansioni e non a sostituirle completamente.

Inoltre, l'impatto di questa nuova tecnologia dirompente potrà incidere soprattutto sul modo di lavorare, sulla qualità e sull'intensità del lavoro.

In generale il progresso implica un cambiamento, e questo processo si è verificato in molte professioni.

Competenze che secoli fa erano ineludibili per l'uomo sono state trasformate dal processo di industrializzazione e di sviluppo per lasciare il posto ad altre funzioni e dare vita a nuovi settori di crescita.

Questi cambiamenti sono avvenuti per aumentare la qualità delle attività e dei servizi e per ottenere una maggiore specializzazione degli individui, non per sostituire il fattore umano, che è senza dubbio essenziale e il bene più prezioso nella catena di produzione.