IA generativa: quali i rischi per i dati aziendali?

Ciò significa che l'AI generativa possiede un'ampia gamma di applicazioni, dalla creazione di contenuti alla progettazione di prodotti fino alla ricerca medica.

Ad esempio, DALL-E, sistema basato su OpenAI, produce arte generata dall'IA e chiedendogli di generare un fumetto di un cyber-attaccante, può fornire diverse opzioni in soli tre secondi.

E poi c'è GPT-4, che utilizza un modello linguistico IA avanzato e può aiutare le aziende ad automatizzare l'assistenza clienti perché è in grado di comprendere le richieste dei clienti e rispondere alle domande più comuni.



Può anche identificare modelli che indicano attività fraudolente, ad esempio comportamenti di acquisto insoliti.

L'IA generativa ha il potenziale per assistere i professionisti in un'ampia gamma di settori.

I consulenti finanziari possono usarla per analizzare le tendenze del mercato e i comportamenti dei consumatori; gli insegnanti per analizzare le esigenze e le preferenze di apprendimento degli studenti e personalizzare le lezioni; e gli analisti della sicurezza per studiare il comportamento degli utenti e identificare i modelli che portano all'esfiltrazione dei dati.

Ogni nuova tecnologia porta con sé dei rischi

L'IA generativa promette significativi aumenti di produttività, ma come ogni tecnologia rivoluzionaria, presenta anche dei rischi.

Eccone alcuni:

- Perdita di proprietà intellettuale.

Quando uno sviluppatore revisiona una parte di codice sorgente in ChatGPT, diventerà di dominio pubblico? E OpenAI ha diritti su quel codice, dal momento che la sua AI ha contribuito a svilupparlo?