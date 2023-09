Fabio Rossello (Paglieri): innovazione e tradizione alla base del nostro successo

L'obiettivo resta quello di crescere in nuovi mercati, raddoppiando un fatturato che già nel 2022 è salito a circa 175 milioni di euro (+13%) e migliorando la marginalità per reinvestire in nuovi progetti.

Oltre all'Italia, dove operate?

La produzione di Paglieri è quasi totalmente concentrata in Italia, ad Alessandria.

Ma commercializziamo in oltre 50 Paesi in tutto il mondo.

Come l'azienda intende affrontare le sfide di mercati in continua evoluzione e quali sono le strategie chiave per rimanere all'avanguardia nell'industria?

Dalla nuova Governance prende vita una strategia che mira a proiettare l'azienda nei prossimi 200 anni e oltre, proponendo quel cambiamento culturale ed operativo che si rende necessario per affrontare con successo le sfide di domani.

Il nuovo approccio prende il nome di Future Vision ed è basato su 4 pilastri: Governance & Valori, Cultura, Sviluppo e Innovazione.



All'orizzonte abbiamo importanti novità che saranno implementate nel corso dei prossimi 10 anni per migliorare non solo la presenza in mercati sempre più competitivi, ma anche l'attenzione verso le persone, l'ambiente e il territorio.

Anche a causa della pandemia, negli ultimi anni le persone hanno dovuto rivedere le proprie priorità e, di conseguenza, hanno ridisegnato la propria scala dei valori.

La guerra in Ucraina, la crisi ambientale con i cambiamenti climatici, così come l'attuale situazione energetica, hanno fatto il resto.

Così con la Future Vision abbiamo voluto fotografare queste dinamiche sociali per offrire a tutti i nostri collaboratori un ambiente ancora più accogliente e sereno, proponendo quel cambiamento culturale e operativo che si rende necessario per affrontare le sfide che ci si propongono ogni giorno.

La sostenibilità oggi è un elemento essenziale: cosa state realizzando?

I valori ed i principi che ci guidano nella realizzazione di prodotti di qualità superiore e la costante attenzione alla sostenibilità sono alla base dell'attività quotidiana e degli investimenti operati dal Gruppo.



Negli anni abbiamo implementato molti progetti in questo ambito, a partire dalla linea Felce Azzurra Bio che dal 2018 viene prodotta utilizzando il 98,8% di ingredienti di origine naturale.

Abbiamo poi la linea di produzione Doypack, acquistata nel 2021 per un investimento di 1,1 milioni di euro, che ha portato ad oggi una riduzione di circa 100 tonnellate di plastica; a questa si affianca il packaging in P.E.T., materiale plastico riciclabile, che ha reso il flacone molto più leggero consentendo di ridurre l'utilizzo di composti di plastica del 57%.

In ultimo, non per importanza, l'introduzione del sistema "P.I.G." sulla linea di produzione dei prodotti bagno che ha già portato a un risparmio di 100.000 kg di acque da smaltire e dal 2022 è stato implementato anche nella linea per ammorbidenti, consentendo quindi un analogo risparmio.



Stiamo inoltre finalizzando un importante impianto fotovoltaico sul tetto del nostro stabilimento che ci permetterà di compensare i costi e di essere ancora più sostenibili verso il nostro Pianeta.

Quest'anno il prodotto di punta dell'azienda, Felce Azzurra, celebra il suo centenario.

Quali sono le iniziative che l'azienda sta attuando per celebrare questa ricorrenza?

Per celebrare il centesimo anno dalla nascita di Felce Azzurra abbiamo realizzato una serie di iniziative di marketing ed eventi che stanno caratterizzeranno tutto il 2023.

Siamo partiti a gennaio con un temporary packaging per tutta la linea Felce Azzurra Classico che, per tutto il 2023, propone una nuova etichetta speciale dedicata alla ricorrenza firmata dallo Studio Robilant Associati.

A maggio i cent'anni del marchio sono stati ricordati anche con l'emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico": un appuntamento importantissimo per noi e che abbiamo celebrato sia presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con anche la presenza del Ministro Urso, sia con la città che ci ha dato i natali: Alessandria.



Ma l'anno non è ancora finito e stiamo organizzando altre iniziative per continuare a festeggiare questo importante traguardo.