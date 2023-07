Le sfide per i marketer nei prossimi mesi

Il 44% dei marketer e il 40% dei decision maker delle agenzie considerano la preparazione alla vicina "cookie-calypse" una delle loro priorità.

Per più di un terzo dei marketer (33%) è persino l'urgenza principale, mentre un quarto degli intervistati non la considera ancora una misura rilevante.

Emerge, quindi, la volontà di investire in tecnologie che li aiutino a colmare la carenza di competenze e a ottenere performance superiori a fronte di una diminuzione delle risorse.

Le nuove soluzioni sono, infatti, progettate fondamentalmente per sfruttare gli insight di prima parte sull'audience specifica che si vuole raggiungere.



Secondo Ilaria Zampori, VP Italy & Spain di Quantcast, "la preparazione tempestiva all'eliminazione dei cookie di terze parti è essenziale per il successo futuro nel mercato della pubblicità digitale.

Tuttavia, un quarto dei marketer intervistati non è ancora pronto, anche se la finestra di opportunità si sta lentamente chiudendo".

Budget di marketing stabili

Gli sviluppi economici dell'ultimo anno e mezzo e l'elevata inflazione in alcune aree stanno inducendo i brand a essere piuttosto conservativi nel calcolare i budget pubblicitari.

Solo il 29% dei marketer ipotizza maggiori investimenti nel marketing per quest'anno, mentre la metà degli intervistati immagina una sostanziale stabilità e il 7% addirittura un calo.

Tra i rappresentanti delle agenzie, i più ottimisti (53%) sperano in una crescita dei budget, mentre il 41% ritiene che rimarranno costanti.



La prevalenza delle agenzie e degli advertiser continua, inoltre, a pianificare in modo ciclico, con un picco nel secondo trimestre e un terzo trimestre piuttosto debole.

Secondo i pronostici, però, canali come l'outdoor advertising, compreso il digital out-of-home, il programmatic display, il video advertising e i social media godranno di nuovi vantaggi dal cambiamento del media mix.

Si prospetta un incremento della spesa allocata per la CTV e molto probabilmente una riduzione dei budget per TV lineare, radio e search.

"Nei prossimi anni, il marketing mix sarà caratterizzato da un significativo aumento del budget destinato alla CTV da combinare con una strategia cross-channel volta a guidare il consumatore lungo l'intero funnel.

La CTV, infatti, ha il potenziale per offrire molto di più di una semplice integrazione della reach delle campagne sulla televisione lineare", continua Zampori.



"Solo l'azione congiunta di strategie di branding e di performance potrà, quindi, garantire una visione olistica e contribuire ad un ROI maggiore attraverso un'esperienza connessa".