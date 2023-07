Talent attraction: 5 leve per trovare i giusti candidati e rafforzare l'employer branding

Questo significa processi di candidatura semplici, comunicazioni chiare, tempestive e personalizzate e un'attenzione al feedback e all'interazione con i candidati durante tutto il processo.

5) Applicare il talent marketing

Ovvero: promuovere l'organizzazione come un'opzione attraente per i talenti attraverso la creazione di contenuti di qualità e un approccio omnicanale, mettendo in evidenza l'esperienza dei dipendenti, i traguardi aziendali e le opportunità di carriera.

Su Linkedin in particolare, è bene impostare una pianificazione editoriale che dia risalto tanto ai valori corporate quanto alle persone, e curare con particolare attenzione non solo la sezione "Lavoro" ma anche "Cosa facciamo".

Per rendere ancora più efficace una strategia di employer branding e talent attraction occorre anche tener conto che esistono sostanziali differenze di dieta mediatica fra le generazioni.



Mentre i Baby Boomers, per esempio, sono legati a comunicazioni più tradizionali (come il classico face-to-face), i candidati più giovani tendono a preferire forme di comunicazione online e dirette, dalle chat ai messaggi vocali, che richiedono quindi un approccio personalizzato e su misura.

"Oggi la carenza di competenze e il mismatch tra domanda e offerta rendono molto difficile per le aziende trovare i giusti profili.

A questo si aggiungono ulteriori criticità, spesso sistemiche del nostro Paese, come il progressivo invecchiamento della forza lavoro e il basso livello dell'occupazione femminile", ha commentato Zoltan Daghero, Amministratore Delegato di Gi Group.

"Le risorse umane e i diversi livelli aziendali devono riconoscere sempre di più l'importanza dell'employer branding e della talent attraction per aumentare l'attrattività, la competitività e affrontare con successo i cambiamenti strutturali del mercato del lavoro.



Queste strategie possono diventare ancor più performanti se le HR integrano sempre di più anche logiche di marketing e comunicazione, capaci di rafforzare ulteriormente il link con i candidati e valorizzare al meglio le opportunità offerte.

Noi di Gi Group affianchiamo le aziende in questo percorso, mettendo a disposizione strumenti e competenze per permettere loro di potenziare l'immagine e la reputazione, attrarre i migliori talenti e insieme trattenerli, valorizzarli e aumentarne l'engagement".