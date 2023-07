Una crescita record nel commercio digitale italiano nel secondo trimestre 2023

Tuttavia, la prima metà del 2023 ha lasciato presagire una ripresa, grazie ai livelli di crescita positivi registrati in specifici Paesi, tra cui l'Italia, la Francia e la Spagna.

L'Italia ha registrato un aumento delle vendite online dell'8%, mentre la Francia ha visto un aumento del traffico digitale del 3%. La Spagna, nonostante sia cresciuta dell'11%, ha segnato cinque punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Questi dati indicano un'interessante prospettiva di ripresa per il settore del commercio digitale in Europa.

Salesforce: l'elemento chiave del successo

Il rapporto "Q2 2023 Shopping Index" di Salesforce si è rivelato uno strumento prezioso per comprendere il panorama dello shopping online in tutto il mondo. Salesforce, come azienda, offre alle imprese la possibilità di interagire con i propri clienti attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, dei dati e del CRM. Queste strategie innovative sono fondamentali per soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori sempre più esigenti e per guidare la crescita del commercio digitale.