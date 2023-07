La Disney apre alla vendita di quote in ESPN

A febbraio, Iger aveva affermato che la Disney "non stava prendendo in considerazione uno spin-off" per ESPN, cosa che ha ribadito alla CNBC.

Il suo servizio OTT, ESPN+, ha superato i 25 milioni di abbonati a maggio di quest'anno, mentre le reti lineari di Disney hanno registrato un calo delle entrate del sette percento.

Iger ha detto alla CNBC che "esiste un'inevitabilità" che ESPN diventerà interamente una piattaforma di streaming, ma non ha detto quando accadrà.

All'inizio di quest'anno, è stato riferito che ESPN stava "gettando le basi" per diventare un servizio di streaming completamente basato su abbonamento.

"Se arrivano al tavolo con valore, che si tratti di valore di contenuti, di valore di distribuzione, di capitale, sia che aiuti solo a ridurre il rischio del business in una certa misura, li ascolteremo, ma non sarebbe il driver principale", ha detto Iger.