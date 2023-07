Mergers and Acquisitions sotto la lente

"Dopo anni di attività, soprattutto nel settore della disciplina antitrust, su operazioni di fusione e acquisizione, ho sentito il bisogno di fermarmi a ragionare sui profili più che sfaccettati che - nel mondo del diritto - coinvolgono le operazioni di M&A.

Col Professor Cafari Panico abbiamo quindi deciso di riunire in un volume collettaneo le idee e le analisi di autori anche di rilievo, al fine di offrire al lettore una rappresentazione quanto più completa delle norme che si applicano alle operazioni straordinarie.



Spesso queste transazioni sono vissute, internamente all'impresa, con un senso di urgenza (del tutto giustificato) e quindi si tende a correre.

Corre l'impresa e corrono i suoi consulenti per raggiungere la meta nei tempi spesso sfidanti che vengono fissati dagli accordi di investimento.

Dopo una corsa, normalmente, si fa un po' di stretching.

Questo è stato lo stretching mentale mio e degli amici che hanno voluto partecipare a questo volume", spiega Jacques Moscianese.

Alla luce dei recenti eventi come cambia la disciplina dell'M&A?

"Nel volume abbiamo evidenziato come, per esempio, la disciplina del golden power - tanto estesa negli anni della pandemia - abbia avuto impatti significativi sulle operazioni di fusione e acquisizione.

Non tanto impatti sostanziali, ma impatti procedurali, in termini soprattutto di obblighi di notifica e di conseguenti tempistiche allungate per la conclusione di un'operazione di M&A.



Ma a cavallo dell'uscita del libro ci sono state tante altre novità che ha senso qui anche solo accennare.

La Commissione europea, ad esempio, ha ulteriormente semplificato il formulario di notifica delle operazioni di concentrazioni con un nuovo regolamento che entrerà in vigore il 1° settembre prossimo.

Sul fronte nazionale, la legge concorrenza dello scorso anno ha introdotto un nuovo potere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si tratta del potere di scrutinare le operazioni di M&A che non soddisfano le soglie per la notifica fissate dalla legge 287/1990, ma che - per la particolarità dei mercati a cui si riferiscono - AGCM potrà assoggettare ad analisi antitrust fino a sei mesi dopo il closing dell'operazione.

Questa è stata la più rilevante novità a livello italiano nel panorama della disciplina antitrust degli ultimi anni.

E ancora, a livello UE, l'introduzione del c.d.



Foreign Subsidies Regulation obbligherà imprese che intendono effettuare acquisizioni grazie al sostegno finanziario di paesi terzi (si pensi alla Cina) a notificare tale evenienza alla Commissione europea, la quale potrà intervenire fino a obbligare a disinvestimenti.

Insomma, le novità normative sono molte e le operazioni di M&A subiranno certamente limitati rallentamenti nei prossimi anni (o piccole accelerazioni grazie al formulario super-semplificato della Commissione).

Ma non solo il diritto influirà sulle operazioni straordinarie: il rischio geopolitico sta entrando a pieno titolo fra quelli da considerare quando si immagina una operazione di fusione o acquisizione.

La guerra russa contro l'Ucraina ha riportato alla luce rischi che sembrano novecenteschi ma che invece sono ahinoi più che attuali".

In che modo la disciplina antitrust può costituire uno stimolo alla crescita del mercato M&A in Italia?

"Normalmente la disciplina della concorrenza è vista come un limite alle operazioni di M&A.



Infatti, l'antitrust è una parte dell'ordinamento che mira a evitare concentrazioni di potere di mercato a danno della concorrenza e dei consumatori.

Ma - per eterogenesi dei fini - la disciplina del controllo delle concentrazioni può diventare un acceleratore di operazioni straordinarie.

Basta pensare all'operazione di acquisizione di UBI da parte di Intesa Sanpaolo.

In quel caso, non solo l'operazione in sé (l'OPAS lanciata da ISP), ma anche i rimedi stabilità dall'Autorità italiana per rendere l'acquisizione compatibile con la concorrenza hanno rappresentato uno stimolo alla crescita del mercato M&A nazionale.

Infatti, proprio grazie agli impegni assunti da ISP davanti AGCM, più di un terzo delle filiali del Gruppo UBI sono state acquisite da BPER, la quale è così entrata pienamente fra i principali cinque operatori bancari italiani.

Proprio gli impegni strutturali, tipici delle operazioni di concentrazione più critiche, possono costituire un sostegno per l'M&A e - non a caso - uno stimolo per la concorrenza".

Titolo: Le operazioni di M&A fra regolamentazione e concorrenza



Curatori: Ruggiero Cafari Panico e Jacques Moscianese

Editore: Giappichelli

Pagine: 296

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione