Industrial Manufacturing and Automotive: Italia in controtendenza per fusioni e acquisizioni

In Italia si nota un aumento del peso dei fondi di Private Equity considerando i volumi (46% nei primi mesi del 2023 vs 40% negli stessi mesi del 2022) ma con operazioni di taglia inferiore rispetto al passato.

Secondo Nicola Anzivino, Global & EMEA Deals IM&A Leader, Partner PwC Italia, "C'è grande interesse da parte dei grandi operatori industriali con forti bilanci ad acquisire competenze distintive nell'ottica di trasformare il loro assetto operativo e tecnologico.

I temi ESG stanno diventando un aspetto strategico di creazione di valore per gli operatori del settore industrial manufacturing & automotive, specialmente in Europa".

Max Lehmann, Strategy & Value Creation, IM&A Deals Leader, Partner PwC Italia, conclude: "Il focus di molti player industriali e anche dei fondi con aziende manifatturiere in portafoglio è tornato ad essere concentrato sulla valutazione di possibili sinergie da integrazione e sulla individuazione di opportunità di value creation da implementare nel post deal attraverso azioni e programmi di integrazione più ?invasivi' rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da multipli in crescita ed una maggiore propensione a fare operazioni di M&A, lasciando le target con elevato grado di indipendenza.