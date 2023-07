Previsioni positive per il comparto marittimo italiano

I settori performanti: in pieno rilancio il settore delle navi Car Carrier (proxy del mercato automotive).

Il commercio mondiale di autoveicoli via mare crescerà dell'8% nel 2023 (+3% sul 2019).

Le Car carrier ordinate nel 2022 sono 90 contro le 38 del 2021.

Il segmento container.

I primi 10 top carrier del mondo hanno una quota di mercato dell'84% (nel 2012 tale quota era pari al 64%); i primi 4 controllano più della metà della capacità di trasporto globale di container: 58%.



Gigantismo navale. Prosegue la corsa; la flotta di containership di dimensioni superiori ai 15mila TEU, si stima aumenterà del 26%, del 22% e del 12% rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025.

Cresce la regionalizzazione delle rotte.

La crescita nel primo semestre del 2023, delle rotte intraregionali del 5,6% in confronto allo stesso periodo del 2022, rispetto alla riduzione delle rotte deep-sea Est-West del 3%, conferma la tendenza della regionalizzazione dello shipping.

Mediterraneo sempre più centrale con la spinta di Suez. Oltre 23.400 navi transitate nel 2022, ed entrate per l'Egitto pari a 8 miliardi di dollari (+25% rispetto al 2021).

Suez è anche un importante chokepoint nel commercio alimentare: vi transitano il 14,6% delle importazioni mondiali di cereali e il 14,5% delle importazioni mondiali di fertilizzanti.

Avanzano gli Alternative Fuels.



il 47,7% di tutti gli ordini nei cantieri (in termini di stazza GT) a luglio 2023 è relativo a navi che utilizzano combustibili alternativi (nel 2017 questa quota era solo del 10,7%).

Le navi GNL rappresentano il 39%; quelle a metanolo il 5,4%.

Digitalizzazione sempre più spinta.

Il mercato globale della digitalizzazione marittima è stato stimato in 157,4 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 423,4 miliardi di dollari entro il 2031, con una crescita del 10,7% dal 2022 al 2031

I porti italiani guidano il Paese verso i mercati internazionali.

In Italia circa il 40% degli scambi di import-export avviene via mare per 377 miliardi di euro a fine 2022 con un aumento del 66% nel decennio.

Ro-Ro eccellenza italiana. Il settore (un traghetto per il solo trasporto di merci senza servizio passeggeri) è stato durante gli ultimi anni il settore più resiliente e dinamico.



A partire dal 2013 è cresciuto di circa il 55% (contro una crescita del totale delle merci di circa il 7%).

Porti HUB Energetici. La spinta verso la transizione ecologica e l'utilizzo di fonti alternative, contribuirà in futuro a ridurre la domanda di prodotti petroliferi a vantaggio di forme green.

Per il nostro paese molte delle iniziative devono tener conto dell'attività dei porti che possono diventare dei veri e propri "hub energetici" per lo stoccaggio e/o produzione di GNL, biocarburanti, idrogeno.

Si stimano 5 anni per fare dell'Italia il ponte Mediterraneo del gas attraverso 7 rigassificatori in prossimità dei porti e 5 gasdotti da sud volti a far transitare circa 50 miliardi di metri cubi di GNL e fino a 90 miliardi di gas (a pieno regime) per un totale di 140 mld.

Mezzogiorno e Mare elementi indissolubili. Un contributo al traffico merci pari al 46% del totale Italia pari a 226milioni di tonnellate.



L'import-export via mare del Mezzogiorno sul totale del traffico dell'area è pari al 69% contro una quota quasi del 40% dell'Italia.

Nel 2022 ha raggiunto 84,4 miliardi di euro con un balzo del 41% sull'anno precedente; si tratta di una performance anche superiore all'Italia (37,6%).

I porti del Mezzogiorno giocano un ruolo chiave sul comparto "Energy" (petrolio greggio e raffinato).

Rappresentano il 48% dei rifornimenti e delle esportazioni petrolifere via mare del Paese ed essendo il terminale di importanti pipeline dal Nord Africa e dall'Asia.

Il segmento Ro-Ro traina crescita del Sud. Il Sud ha una presenza importante del settore Ro-Ro e delle Autostrade del mare (incide nel 2022 per il 51% sul totale Italia), comparto che ha svolto e sta svolgendo un ruolo chiave per lo sviluppo del territorio in quanto mezzo di trasmissione di un trade di prossimità e trasporto di veicoli pesanti sottratti alla strada.



Secondo Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, "Il Rapporto di quest'anno riporta analisi e numeri di lungo periodo sui porti, lo shipping e la logistica, comparti che stanno guidando l'economia mondiale, europea e del Paese, lo testimoniano due numeri su tutti: le imprese italiane esportano ed importano con le navi il 40% delle loro produzioni, il valore aggiunto dell'economia marittima nel nostro Paese supera i 50 miliardi di euro.

Un settore che nel Sud trova un'espressione di eccellenza nei settori portuale e armatoriale.

Le nuove sfide della sostenibilità della digitalizzazione e dei carburanti alternativi avanzano in modo impetuoso e dobbiamo farci trovare pronti per mantenere ed accrescere la nostra competitività.

Necessario altresì dare alle ZES piena operatività attirando investimenti anche dall'estero che potranno dare ulteriore linfa al nostro sistema marittimo".