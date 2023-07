Monjalon (Marelli): con AWS abbiamo la flessibilitÃ  per personalizzare gli abitacoli delle auto

Ciò significa che possono accedere alle stesse informazioni e funzionalità ovunque si trovino, garantendo una maggiore comodità e un'esperienza personalizzata.

I futuri clienti delle case automobilistiche pretenderanno sempre più questo tipo di sistemi, vorranno portare con loro le "preferenze" ed è fondamentale mettere loro a disposizione un ambiente che possa agevolare questo genere di esperienza.

L'infrastruttura oggi quanto è importante?

L'infrastruttura è l'elemento fondamentale, soprattutto per chi come noi sviluppa sfruttando i digital twin, i gemelli digitali.

Il cloud poi è la parte vincente, nel senso che le attività di sviluppo delle applicazioni sfociano sul cloud che le lancia in produzione.

Potrebbe essere una demo o un programma ufficiale, tutto gira sul cloud.

Questo ci permette di velocizzare i tempi di produzione e contenere le spese di sviluppo.



Ma il vantaggio più evidente è la possibilità di collaborare, rivedere le parti e diventare immediatamente operativi. Molti dei processi sono totalmente automatici, quindi risparmiamo tempo e soprattutto la ricerca di cause per cui qualcosa non funziona!

Il mercato richiede qualità sempre maggiore, tempi sempre più stretti per lo sviluppo.

E' possibile davvero riuscirci?

L'automazione di molti processi permette proprio di risparmiare tempo ed essere maggiormente precisi, migliorando di conseguenza la produttività.

C'è un aspetto che dobbiamo prendere in considerazione: all'aumentare della velocità di consegna del software aumenta la complessità delle soluzioni, per cui l'attenzione si sposta su altri aspetti. Preoccuparsi anche dell'infrastruttura sarebbe impossibile e questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto AWS.

La governance dei processi è ancora un elemento critico?

AWS sotto questo aspetto ci aiuta molto. Ma si tratta di un processo di cambiamento.



Noi lavoriamo con tanti clienti che hanno esigenze diverse, comprendere come i progetti impattano sui vari processi e sui team di sviluppo è un elemento interessante da approfondire.

Faccio un esempio sulla personalizzazione all'interno di un'automobile.

Poniamo che un cliente voglia assegnare un determinato bottone a una certa funzione.

Ebbene, quel processo che sembra banale e naturale, coinvolge un numero incredibile di parametri, ma per il cliente deve essere tutto possibile in un click.

Quello è il potere dell'infrastruttura.

Ma come è possibile?

Pensiamo all'auto come un sistema di edge computing, che raccoglie i dati, ma è anche in grado di elaborarli. Se tutto è stato svolto regolarmente, la nuova impostazione del bottone verrà salvata sul cloud per una perfetta sincronizzazione nel momento in cui l'auto sarà connessa ad internet.

I produttori oggi si stanno accorgendo di queste esigenze?

L'adozione delle soluzioni da parte dei produttori di veicoli è un passaggio cruciale per implementare la trasformazione digitale nel settore.



Le soluzioni proposte devono rispondere alle esigenze e alle richieste dei produttori stessi.

Se i vantaggi e le opportunità offerte dalle soluzioni digitali sono evidenti, i produttori saranno incentivati ad adottarle. Questo può portare a miglioramenti significativi nell'efficienza operativa, nella personalizzazione delle auto e nell'esperienza complessiva degli utenti.

Inoltre, l'adozione delle soluzioni digitali può aprire nuove opportunità di business e consentire ai produttori di differenziarsi sul mercato.

Questo aspetto non è per niente banale o scontato, perché ognuno oggi desidera un livello di personalizzazione molto alto.

I servizi diventano quindi fondamentali.

La nostra priorità è offrire soluzioni che semplifichino la vita degli utenti e soddisfino le loro esigenze.

In sostanza siamo una piattaforma OEM, ogni azienda sceglie le proprie opzioni e le personalizza, esattamente come accade con gli smartphone Android.



Teniamo conto che l'esperienza dell'utente finale è un elemento di forte differenziazione per queste aziende.

Non consideriamo gli utenti come semplici prodotti, ma come persone con necessità specifiche. Ci impegniamo a offrire servizi che migliorino la loro esperienza di guida, che siano facili da usare e che rispettino la loro privacy e sicurezza.

Ciò significa sviluppare soluzioni personalizzate, garantire la protezione dei dati e creare un ambiente in cui gli utenti si sentano al centro dell'attenzione.