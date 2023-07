A livello macro i rischi rimangono gli stessi: inflazione e resilienza della crescita

Nel complesso, l'attività economica dovrebbe restare stagnante nei prossimi mesi, per poi sperimentare una recessione, non severa, nel quarto trimestre.

In Cina, la fase di maggior slancio del processo di riapertura si è conclusa rapidamente e le prospettive per la crescita si sono deteriorate in modo sostanziale, sotto il peso di una combinazione tossica di sfide cicliche e strutturali; le autorità sono al lavoro per potenziare gli stimoli, ma il livello di scetticismo intorno a portata ed efficacia del sostegno che sarà offerto è molto alto, e ci aspettiamo che il PIL si espanda a un ritmo non superiore al potenziale nel secondo semestre.



Le dinamiche dell'inflazione nei Paesi sviluppati sono state intrinsecamente legate a quella della crescita.

Gli effetti base positivi e il calo delle quotazioni delle materie prime hanno spinto gli indici headline su livelli significativamente più bassi rispetto ai picchi registrati nel 2022, ma i progressi a livello core sono rimasti scarsi e incerti.

In particolare, i prezzi dei beni di base stanno scendendo, grazie alla normalizzazione delle catene produttive e a una domanda di beni da parte dei consumatori che mostra segni di rallentamento, ma le pressioni sui prezzi dei servizi si confermano più vischiose e le prospettive non sono molto incoraggianti: negli Stati Uniti non ci sono evidenze di una decelerazione sostenuta dei salari, mentre in Area Euro la domanda stagionale di viaggi e attività ricreative potrebbe generare tensioni per tutto il terzo trimestre.



In Cina, l'inflazione si è rivelata più debole del previsto e le pressioni dovrebbero intensificarsi solo gradualmente nei prossimi mesi.

Gli sviluppi macro registrati hanno costretto le autorità monetarie a mantenere alta la guardia nella lotta contro l'inflazione, complici le evidenze di un impatto limitato delle turbolenze scoppiate a marzo sulle politiche creditizie delle banche, in particolare negli Stati Uniti.

Ci aspettiamo che Fed e BCE prolunghino la stretta durante l'estate alzando i tassi di 25bp a luglio e settembre, e conservino un approccio restrittivo anche in seguito se i dati lo giustificheranno.

Come a dicembre, a livello macro i rischi rimangono gli stessi, nei protagonisti e nelle dinamiche: che l'inflazione scenda meno del previsto, e la crescita si riveli più solida delle attese.

Fabio Fois, Head of Investment Research & Advisory di ANIMA