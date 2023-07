Infrastrutture aziendali carenti sulle sfide di sicurezza e sostenibilitÃ  dei dati

Il report sulle dinamiche dell'infrastruttura dati moderna di Hitachi Vantara rileva inoltre che la maggior parte delle grandi aziende in Italia prevede che il proprio fabbisogno di dati raddoppierà nei prossimi due anni, contribuendo a far crescere i timori relativi alla gestione di una rapida crescita, destinata a complicare ulteriormente gli sforzi in materia di sicurezza, efficacia e sostenibilità.

L'indagine Hitachi Vantare ha convolto 1.288 dirigenti e responsabili IT per cercare di comprendere la misura dell'impegno da parte delle imprese per la gestione sicura e sostenibile della propria infrastruttura dati.

Di seguito alcuni dei principali emersi dal campione di imprese italiane:

- I leader aziendali concordano nel dire che i dati sono la risorsa più preziosa per l'azienda, ma sono sempre più preoccupati per la sicurezza e la resilienza della loro infrastruttura; quasi un terzo dei leader teme di non riuscire a rilevare una violazione dei dati in tempo utile per proteggerli;



- Il 74% dei leader è preoccupato che l'infrastruttura dei dati della propria organizzazione non sia sufficientemente resiliente per recuperare tutti i dati da attacchi ransomware.

- Il 14% degli intervistati ha ammesso che i dati importanti non hanno un backup, mentre un 20% ha avuto problemi con l'accesso ai dati per guasti allo storage.

- Il 56% dei responsabili IT misura attualmente il consumo energetico del proprio data center; tuttavia, il 35% ha ammesso che la propria infrastruttura dati consuma troppa energia e quasi la metà (48%) ha ammesso che le proprie politiche di sostenibilità non affrontano l'impatto dell'archiviazione dei dati inutilizzati.