Un lavoratore su 3 preoccupato per il proprio posto di lavoro

Per quanto riguarda invece i settori, i più insicuri sono gli operatori del real estate (42%) e conseguentemente dell'edilizia (40%).

Insicurezza diffusa anche nel settore IT e telecomunicazioni (41%).

Secondo Marcela Uribe, General Manager ADP Southern Europe, "I tempi sono difficili, è normale che i lavoratori si sentano preoccupati per il proprio lavoro, temendo la perdita del proprio posto per motivi economici ma anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che presumibilmente potrebbe sostituire alcune mansioni.

Le aziende dovrebbero fare di più per rassicurare i propri dipendenti, mostrando loro che gli sforzi sono riconosciuti e che le prospettive di carriera sono effettive.

Non è necessariamente vero che i tagli di posti di lavoro in un'azienda significhino che altri seguiranno l'esempio o che l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico siano cose di cui aver paura.