Green Impact: la nuova iniziativa di WOBI per motivare le imprese a lottare contro il global warming

In quanto importante punto di riferimento per leader e dirigenti, il World Business Forum offre alle organizzazioni un'opportunità unica di presentare i propri progetti per combattere il riscaldamento globale e ispirare gli altri ad attuare le proprie iniziative.

Mazzeo chiarisce: "Non si tratta di mettere in mostra i risultati ottenuti né di cercare elogi.

Va oltre.

L'iniziativa Green Impact motiva la comunità imprenditoriale a condividere in modo disinteressato le azioni specifiche e tangibili intraprese per mitigare il riscaldamento globale, fungendo da esempio reale e fonte di ispirazione".



L'iniziativa Green Impact riflette il costante impegno di WOBI nel promuovere la sostenibilità ambientale.

Uno degli aspetti più rilevanti è la sua portata globale e intersettoriale.

"Cerchiamo progetti di aziende di tutti i settori il cui core business non ha nulla a che fare con la sostenibilità", aggiunge Mazzeo. "Non possiamo trascurare l'impegno dimostrato da numerose aziende.

In 20 anni di organizzazione del World Business Forum, abbiamo imparato che l'ispirazione nasce dal dare l'esempio.

Molte aziende stanno già creando dei notevoli precedenti e possono ispirare altri a seguirne le orme".

Di fronte alla sfida globale sempre più urgente del cambiamento climatico, iniziative come Green Impact sono fondamentali per promuovere l'azione a tutti i livelli.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: https://info.wobi.com/it/sustinability/green-impact-milano-2023/