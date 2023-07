ESG e customer experience le prioritÃ  di banche, wealth e asset manager europei

Sebbene la portata dei cambiamenti sia incerta, si prevede che creeranno una serie di costi aggiuntivi, ad esempio per l'amministrazione e gli uffici legali.

Sarà quindi necessario adottare processi aziendali più efficienti, digitali e tecnologicamente avanzati.

In aggiunta, le mutevoli aspettative dei clienti in merito agli investimenti sostenibili o ai nuovi canali di comunicazione rendono inevitabile il progresso tecnologico per il settore finanziario.

Redditività in calo e clienti scettici



La ricerca mostra che le previsioni sugli utili del settore finanziario per il 2023 indicano un altro anno di stagnazione.

Inoltre, i clienti riducono costantemente il numero di operatori finanziari di cui si avvalgono.

Mentre lo scorso anno un cliente private ha lavorato con una media di 4,6 wealth manager, quel numero è ora sceso a 4,2.

Resta invece stabile il risparmio gestito.

Secondo Marciano, ciò indica che i clienti stanno riducendo le loro opzioni di investimento perché, ad esempio, i loro portafogli non crescono o altri requisiti non vengono soddisfatti.

Secondo lo studio, la concorrenza crescente è chiaramente percepibile da circa l'84% delle società finanziarie intervistate.

Tutto dipende dalla soddisfazione del cliente

L'unico modo per superare questo stallo è la digitalizzazione.

La ricerca mostra che banche, wealth e asset manager hanno aumentato i loro investimenti in tecnologia dell'8,5% lo scorso anno e probabilmente raggiungeranno il 9,2% entro la fine del 2023.



L'obiettivo è principalmente quello di migliorare l'esperienza del cliente, ottimizzare i processi e sviluppare ulteriormente l'offerta di prodotti e servizi.

Quasi il 40% degli intervistati ha citato la customer experience come la priorità più importante.

"L'aumento della concorrenza, la sfida della digitalizzazione e la capacità di garantire i risultati degli investimenti sono le maggiori sfide", commenta Marciano.

Una relazione duratura con clienti sempre più esigenti è il fattore chiave.

L'intelligenza artificiale (AI) è un tema, con quasi il 50% che cita AI e machine learning come i maggiori cambiamenti nelle proprie strategie di innovazione della customer experience nei prossimi due anni, seguite dall'espansione del numero di canali di comunicazione rivolti al cliente (35,6%).

L'offerta ESG è un must

Quando si tratta di innovazione in termini di offerta, gli investimenti ESG fanno la parte del leone.



In tutto il settore, l'84,5% prevede di aggiungere o espandere le opzioni di investimento ESG nei prossimi tre anni, con il settore del Private Wealth in testa, al 97,2%.

"Gli investimenti sostenibili sono in aumento tra gli high-net-worth individuals in Europa e nel mondo, poiché cresce la consapevolezza dell'impatto sociale e ambientale positivo combinato con rendimenti finanziari migliori", ha affermato Marciano.

A questo proposito, esistono diversi modi per sviluppare o affinare un profilo ESG-compliant.

La creazione di nuove soluzioni di investimento è la risposta naturale al cambiamento delle priorità degli investitori, secondo il 73% degli intervistati.

Altri strumenti importanti per sviluppare un brand ESG includono la richiesta ai clienti delle loro opinioni riguardo agli investimenti ESG (64,7%), o supporto e risorse aggiuntivi per l'educazione finanziaria (48,5%).



La necessità di partner strategici

Indipendentemente dalle priorità dell'azienda, un'innovazione strategica di successo richiede un approccio coordinato e obiettivi condivisi tra tutte le parti interessate.

"Sempre più operatori stanno riconoscendo i vantaggi di avere un ecosistema di partner esperti di fintech e wealthtech e stanno esternalizzando aspetti della loro attività.

In tal modo, stanno creando nuove opportunità di crescita riducendo i costi e la complessità dell'amministrazione", spiega Marciano.

La flessibilità è la ragione principale per esternalizzare un progetto di innovazione, secondo lo studio.

Ciò è particolarmente vero nelle grandi realtà (47,6%) che dispongono di risorse interne ma non vogliono dedicarle esclusivamente a quella che potrebbe essere una modernizzazione critica.

L'altro fattore chiave, intorno al 40%, è chiaramente il costo, soprattutto per gli operatori finanziari più piccoli.



Questo perché di solito non è conveniente per le cosiddette boutique sviluppare software internamente.