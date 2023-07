Commercial Real Estate: investimenti in crescita ma attivitÃ  ancora frenata dal costo del debito

I trend rilevati analizzando le intenzioni dei principali occupier e le performance di assorbimento, testimoniano un forte focus sugli immobili di grado A, energeticamente efficienti e conformi ai criteri ESG.

I volumi d'investimento del mercato Retail risultano, invece, in crescita rispetto al trimestre precedente, grazie a un'importante operazione di portafoglio che testimonia l'interesse per il mercato italiano da parte dei net-lease buyer.

L'offerta presente sul mercato inizia a popolarsi con nuovo prodotto out-of-town sia prime che secondary.

L'attenzione alle prestazioni e ai fondamentali degli immobili rimane il principale criterio di scelta delle opportunità su cui investire, grazie al fatto che si registrano sia incrementi nei canoni di locazione sia livelli di vacancy molto bassi, soprattutto nei centri dominanti.

Anche nel caso del Living, la domanda degli end-user alimenta gli investimenti sia nel settore Purpose Built Student Accomodation (PBSA), ancora concentrati soprattutto in attività di sviluppo, sia nel Multifamily, dove le difficoltà dell'accesso al credito indirizzano l'utente finale verso la scelta dell'affitto, una soluzione certamente più flessibile, ma ancora scarsamente disponibile per la mancanza di disponibilità di prodotto di qualità.



Nel settore Alternative si osserva, invece, il permanere di una forte attenzione nei confronti delle asset class protagoniste di trend di lungo periodo, come testimoniato da importanti operazioni di M&A nei segmenti del Long-Term Care, Data Centre e Infrastrutture, gli stessi settori che hanno continuato a guidare i volumi d'investimento nel primo trimestre del 2023 e che alimentano la pipeline degli investimenti vicini alla chiusura nei prossimi mesi.

"Il trimestre appena concluso ci ricorda che il mercato immobiliare è ancora in una fase difficile, ma presto le cose potrebbero cambiare" afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets & A&T High Street di CBRE Italy.

"La ricca pipeline e i nuovi investitori che si stanno affacciando sul mercato italiano, family office e investitori privati in primis, stanno giocando un ruolo fondamentale nella costruzione dei volumi dei prossimi due trimestri".