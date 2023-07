Coca-Cola estende la sponsorizzazione del calcio USA con grandi progetti

Le due organizzazioni costruiranno "eventi legacy" per evidenziare i talenti nazionali e aumentare le opportunità per tutte le squadre nazionali giovanili statunitensi e le squadre nazionali allargate per far crescere lo sport e aumentare la partecipazione.

Coca-Cola contribuirà anche ad aumentare la visibilità delle nazionali femminili e maschili attraverso una serie di attivazioni di contenuti digitali.

L'accordo si sovrapporrà con gli Stati Uniti che ospiteranno una serie di eventi importanti, a partire dalla Concacaf Gold Cup di questa estate, seguita dalla Coppa America del 2024, dalla Concacaf Women's Gold Cup del 2024, dalla Coppa del Mondo maschile del 2026 e dai Giochi Olimpici del 2028, che saranno ospitato a Los Angeles.

US Soccer sta anche lavorando con la Federcalcio messicana su un'offerta combinata per ospitare la Coppa del Mondo femminile 2027.