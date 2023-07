Apologia dell'affabulatore del futuro - Libro:Â Parole magiche. Cosa dire per ottenere ciÃ² che vogliamo

Alcune parole, però, hanno un impatto maggiore di altre: sono più efficaci nel cambiare le menti, nel coinvolgere gli ascoltatori e nell'indurre all'azione.

Ma quali sono? E come possiamo sfruttarne il "potere"?

Berger ci introduce alla scienza del linguaggio e al modo in cui possiamo utilizzarlo per motivare, coinvolgere e persuadere, condividendo le intuizioni senza precedenti prodotte negli ultimi anni grazie ai progressi tecnologici nel machine learning, nella linguistica computazionale e nell'elaborazione del linguaggio naturale, sommati alla digitalizzazione di qualsiasi cosa, dalle lettere di presentazione alle conversazioni.



Nello specifico, l'analisi di Berger si concentra su sei categorie di "parole magiche".

Parole che attivano identità, parole che trasmettono fiducia e che pongono le domande giuste.

Quelle che fanno leva sul potere della concretezza (e, talvolta, su quello dell'astrazione), quelle che emozionano e che sfruttano la naturale affinità tra persone.

Con un approccio narrativo e analitico al tempo stesso, basato sulla narrazione di esempi concreti e sulla spiegazione delle motivazioni scientifiche alla base del loro effetto sulle persone, ogni capitolo del libro si concentra su determinate parole (e, più in generale, sulle strategie comunicative a esse collegate) e su come usarle al meglio.

Alcune conclusioni cui giunge l'Autore sono semplici: quella secondo cui è preferibile dire "non lo faccio" invece di "non posso farlo"; molte altre sono più complesse e dipendenti dal contesto.



"Ma per essere scrittori e oratori migliori, per comunicare con intenzione e cura, dobbiamo conoscere le parole giuste da usare.

Si sente spesso dire che alcune persone sono particolarmente brave con le parole.

Sono persuasive e carismatiche e sembra che sappiano sempre che cosa dire.

Quindi tutti gli altri a cui non è toccata in sorte questa dote sono spacciati? Assolutamente no", sentenzia Berger.

Perché essere un grande scrittore o un grande oratore non è un talento congenito ma qualcosa che si può apprendere.

Le parole hanno un impatto sorprendente e se capiamo quando, perché e come funzionano, possiamo usarle per aumentare anche l'impatto che generiamo noi".

Insomma, è finità la stagione del teleimbonitore.

Occorre riattaccare la spina del pensiero.

Titolo: Parole magiche.

Cosa dire per ottenere ciò che vogliamo



Autore: Jonah Berger

Editore: Egea

Pagine: 211

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione