L'importanza dei CCNL - Punto e a capo - @gigibeltrame

Ma soprattutto, rappresentano uno strumento necessario per garantire condizioni uniformi e un diritto del lavoro condiviso, tutelando lavoratori e imprese, inoltre possono contenere le tensioni sociali.

I CCNL definiscono i diritti e i doveri fondamentali del rapporto di lavoro e hanno validità erga omnes, cioè nei confronti di tutti per le imprese e i lavoratori del settore di riferimento.

La loro sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali con maggiore rappresentatività all'interno di ogni settore produttivo garantisce una contrattazione allargata e la tutela dei lavoratori nel suo insieme.

In questa fase storica, è importante avere delle regole, perché stanno nascendo lavori nuovi, i lavoratori hanno aspettative diverse rispetto al passato e anche le aziende hanno esigenze del tutto nuove.

Non stiamo parlando solo di "soldi", di salari, ma di efficienza, di skills, di formazione, di capacità di guardare al futuro.



A febbraio, quasi 600 contratti nazionali erano ancora da rinnovare.

Il problema è che molti contratti non prevedono, per esempio, la possibilità di smartworking, piuttosto che la formazione continua.

Non è pensabile che queste esigenze strutturali dell'economia del Paese non abbiano minimamente riscontro nei contratti collettivi.

E come i sindacati, per citare un esempio, possono affrontare questa sfida?

Oggi un buon consulente del lavoro deve far fronte a una quantità enorme di contratti diversi e il numero tende a crescere.