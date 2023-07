Recessione probabile ma nel 2024 e dovrebbe esser lieve

Con la tenuta del mercato del lavoro e un'inflazione più moderata, alcuni investitori scommettono su tagli dei tassi nella seconda metà dell'anno.

Riteniamo che questa previsione temporale sia troppo prematura.

È improbabile che le autorità rinuncino alla lotta contro l'inflazione, a meno che questa non torni al suo livello target o che la situazione del mercato del lavoro non inizi a mostrare segni di debolezza più preoccupanti.

Non ci aspettiamo che questi due eventi si verifichino prima della fine del 2023.

Al contrario, quest'anno sono più probabili ulteriori rialzi dei tassi piuttosto che tagli, se l'economia continua a registrare buoni risultati e l'eventuale recessione non arriverà prima del 2024.

Per questo, gli investitori devono tenere presente i vari rischi che potrebbero complicare la nostra ipotesi di base di una recessione modesta.



Tra i rischi al ribasso: una recessione più profonda del previsto probabilmente indurrebbe le banche centrali a invertire la sequenza di rialzi aggressivi dei tassi.

Questo risultato favorirebbe un posizionamento più difensivo del portafoglio.

Al contrario, se si dovesse materializzare l'ipotesi di una crescita economica, le banche centrali potrebbero continuare ad aumentare i tassi di interesse rispetto ai livelli attuali.

In questo scenario, gli asset rischiosi dovrebbero registrare buone performance.

È importante notare che non ci aspettiamo che la liquidità sovraperformi in nessuno dei due scenari.

Saira Malik, Chief Investment Officer di Nuveen