Il PNRR accelera la digitalizzazione delle PMI italiane

Digitalizzazione e PNRR: il 55% delle PMI sfrutta gli incentivi

Il PNRR, organizzato in 6 missioni, prevede per l'Italia 191,5 miliardi di fondi per innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale entro il 2026.

Fino a oggi l'Italia ha ricevuto dall'Ue quasi 67 miliardi di euro per finanziarlo.

Qonto ha indagato in che modo le PMI hanno investito o hanno intenzione di investire i fondi a loro dedicati e in particolare come questi possano concretamente contribuire ad accelerare il processo di digitalizzazione del tessuto imprenditoriale del Paese.



Il 55% delle PMI intervistate ha dichiarato di aver già fatto ricorso agli incentivi previsti dal PNRR, dato che evidenzia un'importante crescita rispetto al 2022 (43%).

Tra coloro i quali non hanno ancora fatto ricorso ai fondi, tuttavia, quasi il 70% ha intenzione di usufruirne nel corso del 2023.

Per quanto riguarda gli impieghi dei fondi, l'82% ha dichiarato di utilizzare gli incentivi per investire nella digitalizzazione e innovazione tecnologica della propria impresa.

Dall'indagine emerge in particolare che ad avere già aderito agli incentivi continuano ad essere maggiormente le PMI numericamente più grandi: tra le aziende da 50 a 250 dipendenti il 59% ne ha già fatto ricorso, in crescita rispetto al 2022 (56%), mentre tra le micro-imprese fino a 10 dipendenti solo una su quattro (25%) si è già attivata per utilizzare i fondi.

Solo il 35% delle PMI intervistate ha dichiarato di aver utilizzato e di voler utilizzare i fondi come il React-Eu a sostegno delle PMI e professionisti contro il caro bollette, che per l'Italia presenta una disponibilità di 14,4 miliardi.



È interessante notare come la percentuale si alza tra le micro-imprese fino a 10 dipendenti (57%).

PMI e digitalizzazione: il 66% ha necessità di profili con competenze specifiche

L'impegno verso la digitalizzazione implica la disponibilità di risorse formate e competenti, il 66% dichiara infatti di avere necessità di profili con expertise specifiche per la propria azienda, ma oltre un'impresa su due (56,5%) riscontra difficoltà nel reperire questi stessi profili.

Digitalizzazione e innovazione sono aspetti che vanno di pari passo e la spinta verso l'innovazione tecnologica è confermata anche dal 43% degli intervistati che dichiara di aver adottato o aver intenzione di adottare nel prossimo futuro tecnologie di Intelligenza Artificiale nella propria azienda.

Fintech e pagamenti digitali: il 62% delle imprese ha almeno un conto digital

L'indagine Qonto rivela che oltre il 77% degli intervistati utilizza regolarmente almeno un'app per pagamenti, attività bancarie, investimenti, prestiti o altre attività finanziarie nella propria vita personale o professionale.



Il 72% delle PMI preferisce effettuare pagamenti con carte di credito e debito, il 22,5% si affida a pagamenti via app e solo il 5,5% in contanti.

Il 62% delle imprese ha almeno un conto digital, tra queste quasi il 46% sono aziende molto giovani (meno di tre anni di vita) o startup Tra quelle che utilizzano solo soluzioni tradizionali, il 56% circa si dice pronta all'adozione di un conto digital.