Crimini finanziari in aumento, e le aziende corrono ai ripari

Le organizzazioni non hanno completa fiducia nell'efficacia dei loro attuali sistemi di difesa e senza dubbio si dovranno dotare in tempi brevi delle soluzioni tecnologiche necessarie per risolvere i loro problemi".

La survey ha inoltre evidenziato che:

- A livello globale, i rischi di crimini finanziari legati alle criptovalute sono fonte di preoccupazione per il 78% degli intervistati (e per il 75% dei rispondenti europei).

- Il 56% del campione globale afferma di aver implementato soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e sul machine learning nei programmi aziendali di compliance nel contrasto dei reati finanziari, sebbene nella maggior parte di questi casi si è solo nella fase iniziale.



- Anche se gli intervistati si mostrano fiduciosi nell'accuratezza delle misurazioni dei propri risultati in ambito ESG, il 61% del campione ha indicato nella mancanza di standardizzazione e nella scarsità di dati le principali difficoltà nel reporting in materia ESG.

- Circa la metà del campione indica lo sviluppo tecnologico, le criptovalute, la data privacy e le tensioni geopolitiche come le principali sfide poste ai governi nella lotta ai crimini di tipo finanziario.

- Il 73% dei rispondenti sia a livello globale che europeo prevede di dedicare maggiori risorse al miglioramento dei controlli delle catene di fornitura a causa di forniture provenienti da Paesi oggetto di sanzioni o soggetti a restrizioni sulle esportazioni nei prossimi 12 mesi.

- Quasi un terzo degli intervistati a livello globale e il 31% in Europa afferma che i programmi di conformità al contrasto dei crimini di tipo finanziario delle proprie aziende tengono già conto dei rischi associati alle criptovalute.



- A livello globale, il 54% degli intervistati prevede un aumento dei controlli per l'applicazione delle normative governative in materia di contrasto dei crimini finanziari nei prossimi 12 mesi.

Questo dato sale al 64% in Europa.

Per Marco De Bernardin, Associate Managing Director e Head of Forensic Investigations and Intelligence practice in Italia di Kroll, "La ricerca ha messo in evidenza che più della metà degli esperti nella gestione del rischio, sia a livello globale che europeo, prevede un aumento dei rischi di crimini di tipo finanziario nel corso del 2023.

Questo dovrebbe spingere le aziende a dotarsi di strumenti e programmi in grado di combattere efficacemente queste minacce, che possono avere ricadute importanti sia dal punto di vista operativo che reputazionale.

Diventa quindi sempre più importante per le aziende potersi affidare a professionisti in grado di supportarle nella prevenzione e gestione di questi tipi di rischi, destinati a crescere alla luce dell'incerto contesto attuale in cui le organizzazioni si trovano a operare".