Troppe le aziende italiane non pronte a gestire le nuove modalitÃ  di lavoro

Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca "The Dynamics of Work" di WTW, condotta su un campione globale di 720 aziende (228 in Europa e 26 in Italia) per 8,6 milioni di dipendenti (2,2 milioni in Europa e 137 mila in Italia).

Secondo la ricerca, il numero di aziende in Europa che prevedono e sono pronte a identificare nuove fonti di talenti chiave si attesta al 22%, contro il 12% dell'Italia.

"Man mano che per le organizzazioni si esaurisce l'emergenza Covid, emerge sempre di più la necessità di ripensare a come e dove viene svolto il lavoro", ha dichiarato Edoardo Cesarini, Amministratore Delegato di WTW Italia.

"Questa trasformazione, incluso il passaggio al lavoro a distanza, ha portato a un aumento dei rischi operativi, per le persone e per le aziende.

Molte aziende si dichiarano non pronte ad affrontare e gestire questi rischi".