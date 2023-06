Siamo umani con i superpoteri grazie all'AI - Nuovo libro di Gigi Beltrame

Il libro si focalizza sulle immense possibilità offerte dall'IA generativa e da ChatGPT, fornendo agli lettori conoscenze pratiche per sfruttare l'intelligenza artificiale nella vita personale e professionale.

Leggendo questo libro, si scoprirà

- Come l'IA generativa amplifica le nostre capacità cognitive e creative.

- Il potenziale di ChatGPT, un avanzato modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI.

- Come l'IA sta rivoluzionando settori come l'arte, la scienza, la medicina e altro ancora.

- Storie di successo reali in cui l'IA sta trasformando imprese e carriere come la tua.

- Strumenti pratici per sfruttare al meglio l'IA e ChatGPT nella vita quotidiana e nel lavoro.

"Questo libro rappresenta un esempio per comprendere appieno il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale", afferma l'autore, Gigi Beltrame.