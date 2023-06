Cambiamento climatico: se lo conosci lo vinci

A questo tende lo scritto di Gianluca Lentini, appena edito da Egea, dal titolo "La Groenlandia non era tutta verde.

Il cambiamento climatico e le decisioni da prendere".

Nel suo scritto l'Autore ci invita a intraprendere un viaggio di esplorazione nel cambiamento climatico: un passo alla volta, ci porta con le definizioni e i dati necessari, con le leggi e le equazioni della matematica, della fisica e della chimica (tranquilli, sempre in modo a tutti comprensibile), appassionandoci pagina dopo pagina con storie, fenomeni ed effetti, a comprendere meglio il fenomeno che tutto il mondo preoccupa.

Come sottolinea provvidenzialmente nella sua prefazione Luciano Canova, economista, docente presso la Scuola Enrico Mattei e divulgatore, "da geofisico, Lentini ripercorre nei vari capitoli la storia della scienza climatologica: le equazioni che affrontano la sfida impossibile della descrizione del sistema climatico; la costruzione certosina e secolare di dati e di come una serie di osservazioni possa essere raffinata e resa confrontabile nel tempo e nello spazio; la descrizione degli effetti di riscaldamento globale prodotti dal biossido di carbonio".



Infine, non mancano cenni alle possibili azioni da mettere in atto per mitigarlo e per adattarci.

Il libro si chiude con un fondamentale «ripasso contro il negazionismo», perché sono ancora troppi i luoghi comuni che imperano quando si parla di clima e di cambiamento climatico.

L'autore nel testo smonta tutti gli argomenti di chi ancora azzarda espressioni come «il cambiamento climatico c'è sempre stato» e ci dota degli strumenti per capire.

La robustezza dei contenuti, fragile e forte come il ghiaccio, si solidifica e sopravviverà a tutta l'aria fritta di chi prova a negare l'impatto di noi Sapiens, soffiando sul fuoco delle falsità.