Per il 53% degli executive il livello di resilienza della propria azienda Ã¨ insufficiente

- Circa la metà (46%) ammette di non avere sufficienti strumenti per affrontare periodi di instabilità e sfide come la sicurezza dei dati (48%), la produttività (47%) e l'innovazione tecnologica (46%).

Sebbene il gap di resilienza sia oggi una realtà, l'81% degli intervistati ritiene che la resilienza si possa ottenere con le giuste indicazioni e strumenti.

Inoltre, più del 90% degli intervistati considera dati e analytics come strumenti fondamentali per una strategia di resilienza.



"Vogliamo aiutare i leader di tutti i settori a superare i loro competitor utilizzando dati e analytics per costruire una strategia di resilienza sostenibile", ha dichiarato Jay Upchurch, Executive Vice President & CIO di SAS.

"Utilizzando il Resiliency Index le organizzazioni saranno in grado di identificare meglio i loro punti di forza e quelle aree in cui c'è spazio per un'ulteriore crescita.

Questa consapevolezza aiuterà le aziende a colmare i gap e a rafforzare strategicamente gli strumenti e i sistemi che le rendono agili di fronte alle sfide e ai periodi di instabilità".

Le cinque regole della resilienza e la centralità di dati e analytics

SAS ha identificato cinque principi fondamentali per mantenere e rafforzare la resilienza del business:

1 - Velocità e agilità.

2 - Innovazione.

3 - Equità e responsabilità.

4 - Cultura dei dati e data literacy.



5 - Curiosità.

La survey di SAS ha esaminato l'importanza che gli executive attribuiscono alla resilienza e come declinano le cinque regole.

Una cosa è chiara: alti livelli di resilienza sono frutto di maggiori investimenti in tutte le aree aziendali.

Le risposte sono state coerenti tra i vari segmenti di settore, il che indica che gli executive ritengono che queste cinque componenti siano fondamentali per una strategia di resilienza di successo.

Un punto chiave della ricerca è il ruolo centrale di dati e analytics nell'attuazione strategie di resilienza.

Quasi tutte le realtà con alti livelli di resilienza (96%) utilizzano dati interni ed esterni e analytics per guidare i processi decisionali aziendali, il che è fondamentale per affrontare i cambiamenti e garantire continuità al business.

In queste realtà, gli executive dichiarano di implementare strumenti data-driven in misura maggiore rispetto alle loro controparti meno resilienti (93% contro il 22% di quelli con bassi livelli di resilienza).



Dietro le quinte della survey: l'Indice di resilienza di SAS

Per questa survey, SAS ha creato una metodologia di valutazione denominata Resiliency Index per individuare il ruolo della resilienza nelle priorità e negli investimenti degli executive.

SAS ha classificato gli intervistati in tre categorie:

a) Alta resilienza: 26%;

b) Resilienza moderata: 54%;

c) Bassa resilienza: 20%.

Confrontando le pratiche aziendali di ciascuna categoria, gli executive con alti livelli di resilienza ritengono che avere una strategia strutturata sia fondamentale; non solo perché questa è cruciale per gestire i momenti di crisi, ma perché contribuisce alla stabilità dell'azienda.

Una strategia di resilienza ha un impatto sulle principali metriche aziendali, tra cui le performance dei dipendenti e la fiducia dei consumatori.