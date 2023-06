Plasmare il futuro della comunicazione ibrida con l'IA

Inoltre, Logitech ha sviluppato funzionalità interattive, come la condivisione dello schermo e la lavagna digitale, che consentono una collaborazione fluida e simultanea su documenti condivisi.

L'utilizzo dell'IA in queste funzionalità permette una gestione ottimale del flusso di lavoro e un coinvolgimento più profondo da parte dei partecipanti.

Tecnologia al servizio dell'umanità

Logitech è convinta che la tecnologia debba essere al servizio della connessione umana, senza sostituirla.



L'azienda è consapevole dell'importanza di creare un ambiente virtuale in cui le interazioni riproducano l'autenticità e la vicinanza di un incontro faccia a faccia. Grazie all'IA, Logitech sta sviluppando soluzioni all'avanguardia per migliorare la comunicazione non verbale durante le videochiamate, consentendo l'espressione di emozioni facciali e gesti, al fine di creare un'esperienza coinvolgente e autentica.

"Logitech - ha dichiarato Federico Pacetti, High Touch account manager di Logitech Business - ha adottato il claim 'The new logic of work' per sottolineare il nuovo approccio alle sue soluzioni basate su AI per rendere il lavoro più affidabile, semplice e coerente.

Ciò significa per l'utente avere una stessa interfaccia coerente in tutte le interazioni, senza dover reimparare ogni volta; ma anche scalabilità per rispondere a tutte le nuove esigenze di lavoro.



Logitech ha adottato la tecnologia USB e 'plug and play' che permette agli utenti di lavorare immediatamente con tutti i sistemi operativi e tool di collaborazione; un vantaggio anche per gli IT manager che possono gestire da remoto un parco macchine distribuito".

Innovazione per riunioni migliori

"La nuova soluzione Logitech Sight - ha proseguito Pacetti -, in arrivo sul mercato, sfrutta l'intelligenza artificiale per facilitare l'inclusione durante le riunioni da remoto.

Grazie alla videocamera evoluta e ad una Rally Bar o Rally Bar Mini, la soluzione è in grado di inquadrare e seguire le persone che parlano, per far sentire i partecipanti remoti come fossero seduti allo stesso tavolo.

Questo mantiene il senso di comunità spesso perso oggi.

Logitech è pronta ad aprire queste tecnologie a sistemi in evoluzione, supportando aziende di tutte le dimensioni.



Attualmente Logitech Sight si integra con piattaforme di videconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, supportando i team IT nell'evoluzione tecnologica delle smart room.

Tuttavia per Logitech il software non è un core business, viene fornito insieme alle soluzioni hardware".