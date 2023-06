DiversitÃ , equitÃ , inclusione nelle PMI: una cultura ancora acerba

Solo il 16% ha al suo interno una figura dedicata alla gestione DEI, poco diffusi anche i responsabili degli aspetti di sostenibilità (35%), mentre la figura del responsabile risorse umane è presente in 1 PMI su 2.

Nelle imprese che non hanno figure specifiche dedicate a trattare questi aspetti, la gestione è affidata alla dirigenza aziendale (titolare/imprenditore, amministratore delegato, direttore generale nel 44% dei casi) mentre per circa 1 PMI su 3 non è prevista una delega specifica.

Il 72% delle PMI non ha attualmente, e non lo prevede in futuro, un budget dedicato a queste tematiche numero che sale all'80% per quanto riguarda le piccole imprese.

Andando nel dettaglio, solo il 16% delle PMI (12% piccole e 23% medie) ne prevede uno nei prossimi 12 mesi.

Spunti di riflessione emergono anche dall'analisi dei motivi del mancato ricorso a iniziative DEI.

Se la dimensione aziendale rappresenta il primo ostacolo (citato da 1 PMI su 2), non sono da trascurare altri aspetti.



Il 37% degli intervistati non ritiene di aver bisogno di simili iniziative, 3 medie imprese su 10 non individuano alcun vantaggio derivante dall'adozione di iniziative a favore della diversità, equità e inclusione, mentre il 14% delle piccole imprese non ci ha mai riflettuto.

Si evidenzia pertanto la mancanza di una visione moderna dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità; in molti casi le azioni intraprese si limitano ai temi del welfare e della conciliazione vita privata-lavoro; restano ai margini i programmi di formazione per la costruzione di una cultura aziendale, meno di 1 azienda su 3 fa formazione sui temi DEI o networking con altre realtà.

Certificazione e presenza femminile

L'indagine condotta da Nomisma ha preso in esame anche il tema della parità di genere. Il 63% delle PMI conosce l'esistenza di una certificazione: il 21% sa di cosa si tratta, mentre il 42% ne ha solo sentito parlare.