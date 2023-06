MarcoÂ Gastaut (Toluna): le ricerche aiutano a capire e anticipare il mercato

Velocità e accuratezza sono oggi requisiti imprescindibili per comprendere le dinamiche e la tecnologia aiuta molto

In una fase storica come quella attuale avere la consapevolezza di come si muove il mercato in cui si opera è determinante.

Abbiamo incontrato Marco Gastaut, Managing Director Southern Europe, Latam e Mena di Toluna per capire come oggi le aziende stanno sfruttando le ricerche di mercato per intercettare i bisogni dei clienti e i nuovi trend, ma anche verificare le proprie strategie.

Cosa sta succedendo alle ricerche di mercato?

Il mondo delle ricerca di mercato sta vivendo un periodo di rapida trasformazione. L'evoluzione delle esigenze aziendali ha portato a una serie di cambiamenti nel modo in cui le aziende affrontano la ricerca di mercato.

Abbiamo realizzato una "research on research" condotta l'anno scorso, una ricerca svolta per indagare il settore della market research e che ha coinvolto 450 buyer di ricerca, professionisti del mondo marketing e insight provenienti da 14 Paesi, che hanno espresso le sfide e le necessità dell'industry.