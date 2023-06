Nonostante la recessione economica le PMI europee investono in tecnologia

Circa il 32% delle imprese intervistate (Italia 36%) dichiara che concentrerà gli investimenti sull'aggiornamento o sostituzione dei server, mantenendo in uso le configurazioni IT tradizionali, e oltre un terzo investirà in nuovo hardware (Italia 36%).

Solo il 3% degli intervistati ha affermato di non aver pianificato alcun miglioramento dell'infrastruttura IT per quest'anno, sia a livello europeo che italiano.

La sicurezza informatica è la più grande sfida tecnologica che le PMI europee ritengono di dover affrontare nei prossimi 12 mesi. In Italia il 46% delle imprese ha infatti stanziato quest'anno investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza della propria rete informatica, mentre il dato a livello europeo si attesta al 44%, con un picco per la sola Spagna che raggiunge il 51%.



Secondo Colin Blumenthal, Vice Presidente Europeo IT Services di Sharp Europe, "Il 2023 è destinato a essere un periodo molto impegnativo per le imprese che vogliono crescere.

Le PMI sono preparate ad affrontare ricorrenti periodi di turbolenza e oggi si trovano, ancora una volta, a cercare soluzioni per superare le difficoltà della congiuntura economica, mentre sono prioritarie questioni quali efficienza, sicurezza e la creazione di valore per il business.

Gli ultimi due anni- prosegue Blumenthal- hanno rimodellato il modo di operare di imprese e dipendenti, mentre le minacce informatiche sono aumentate in modo preoccupante.

Il continuo trasferimento di flussi di lavoro, processi e dati al cloud o alle infrastrutture locali sta portando le aziende a creare una "value proposition" a favore di una nuova generazione di lavoratori che sarà la chiave per assumere e trattenere i talenti migliori.



Con il crescente carico di informazioni conservato nel cloud pubblico, non ci sorprende che le PMI ritengano che la Sicurezza Informatica sia una delle principali sfide tecnologiche da affrontane nei prossimi mesi.

È incoraggiante sapere che le PMI di tutta Europa stanno investendo nell'Information Technology per raggiungere i propri obiettivi di crescita.

I progetti che saranno sviluppati nei prossimi mesi offriranno maggiore efficienza, una migliore gestione del lavoro ibrido e il supporto nella sicurezza informatica.

La garanzia della disponibilità continua dell'IT - conclude Blumenthal - il miglioramento dei sistemi di navigazione, le problematiche relative al lavoro ibrido e la continuità aziendale sono ritenute alcune delle sfide tecnologiche più impegnative".

L'aumento dei costi delle forniture (32% - Italia 28%) e più in generale del costo della vita (32% - Italia 35%), sono considerate le maggiori sfide che le PMI europee dovranno affrontare nei prossimi 12 mesi, con alcune differenze tra i vari paesi.



In Italia ulteriori sfide sono rappresentate dalla gestione della crescita aziendale (31%) e dall'attrarre e trattenere i migliori talenti (27%), quale conseguenza dei cambiamenti intervenuti sul piano globale nel corso degli ultimi tre anni.